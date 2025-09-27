Con Di María, Rosario Central llega a la ciudad para visitar a Gimnasia

En medio de un clima deportivo e institucional muy complejo, Gimnasia recibe a Rosario Central por la fecha 10 del Torneo Clausura. El Lobo tendrá la presencia estelar de Ángel Di María, campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina. El encuentro comenzará a las 14:30 horas y será arbitrado por Fernando Echenique.

El conjunto comandado por Alejandro Orfila busca volver al camino de la victoria para seguir tomando ventaja de sus perseguidores en los puestos bajos de la tabla anual, como así también empezar a hacerse fuerte nuevamente en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Respecto a la formación albiazul, el técnico uruguayo ratificó el esquema 4-4-2. Según pudo averiguar este medio, Manuel Panaro y Jeremías Merlo regresarán al equipo en lugar de Germán Conti y Augusto Max. Por su parte Mateo Seoane le ganó la pulseada a Max y todo parece indicar que Norberto Briasco haría lo mismo con Hurtado. Nicolás Garayalde ingresaría por Bautista Merlini.

Matías Melluso regresará a los convocados, siendo su primera vez en este Clausura debido a que sufrió un grave desgarro en el último partido de la pretemporada. Por su parte, Lucas Castro seguirá afuera por una molestia que arrastra desde la semana pasada.

Respecto al elenco rosarino, el técnico Ariel Holan evalúa la posibilidad de jugar con doble nueve, lo que implicaría un cambio de esquema a uno de corte más ofensivo, en los papeles, con respecto al que venía usando en los partidos anteriores.

Durante la semana, una molestia física que arrastra el extremo Gaspar Duarte lo mantiene en duda para el encuentro contra el Lobo. En un principio se especuló con la chance de que entre un futbolista en la misma posición, como Santiago López, pero en uno de los últimos ensayos el DT probó con Enzo Copetti.