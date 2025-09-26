Liga de España: Barcelona ganó y quedó como escolta del Real Madrid

Barcelona remontó un duro partido y se impuso 3-1 al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere, en el partido correspondiente a la fecha 6 de la La Liga 2025/2026.

El Real Oviedo sorprendió al Culé al adelantarse en el marcador en el minuto 33 con un gol de Alberto Reina. A pesar de ir abajo en el marcador en la primera mitad, el Barcelona consiguió remontar el partido en la segunda mitad con goles de Eric García en el minuto 55, Robert Lewandowski en el minuto 69 y Ronald Araújo en el minuto 87. El gol de Araújo sentenció el encuentro.

Este resultado permite al Barcelona mantener el ritmo del Real Madrid en la lucha por el liderato de La Liga. El Oviedo, por su parte, demostró ser un equipo aguerrido, pero no logró mantener la ventaja ante un Barcelona que, a pesar de las dificultades, terminó imponiendo su calidad individual.