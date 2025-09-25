El banderazo que marcará la previa copera en La Plata

En La Plata ya se vive a pura pasión la antesala de lo que será la revancha decisiva entre Estudiantes y Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La victoria contra Defensa y Justicia quedó atrás: ahora todo el mundo Pincha palpita el partido de esta noche y prepara un recibimiento cargado de épica para darle a los jugadores la energía que necesitan en una de las citas más importantes de los últimos años.

La hinchada ya tiene todo organizado. Desde las 19.00 horas, más de dos horas antes del pitazo inicial, la Familia Pincha se concentrará en la tradicional esquina de 1 y 57. Allí, con banderas, humo rojo y blanco, fuegos artificiales y cantos que hacen temblar la ciudad, los hinchas recibirán al micro que trasladará al plantel comandado por Eduardo Domínguez hacia UNO. No será dentro del estadio para evitar sanciones, pero la fuerza de la gente se hará sentir en las calles de La Plata.

La postal promete ser inolvidable. Como ya ocurrió en otras gestas, los jugadores atravesarán un túnel de pasión albirroja antes de saltar al campo de juego. Ese banderazo no será un simple ritual: será una inyección anímica, un recordatorio de que no estarán solos frente al poderío del Mengão. Cada canto, cada bengala, cada aplauso será un empujón más hacia la hazaña que tanto sueñan los hinchas.

En la antesala de un partido que puede quedar marcado en la historia, Estudiantes ya sabe que contará con su mayor tesoro: el respaldo incondicional de su gente. Porque este jueves no será solo el Pincha contra Flamengo; será Estudiantes contra todos, con la ciudad entera latiendo al ritmo de la Copa.