Cambaceres quiere meterse en la Copa Argentina

Bajo una lluvia torrencial, Ituzaingó ganó la primera final por el ascenso a Camioneros por 2 a 1 y el sábado se definirá el primer ascenso a la B. Puerto Nuevo deberá jugar una promoción contra el ganador del Promocional Amateur para ver si mantiene la categoría o queda desafiliado un año. En las últimas horas, la AFA confirmó los cruces y días para el reducido por el segundo cupo de la Copa Argentina. Cambaceres jugará ante Atlas el domingo a las 15:30 horas. Como ya es costumbre, las acciones del Rojo podrán seguirse por Revista Tribuna Roja.