El mensaje de Alpine que preocupa al entorno de Colapinto

Pasó una nueva carrera de la Fórmula 1 con poco para destacar de Alpine. Flavio Briatore, el director de la escudería, avisó que están pensando en el 2026, con reglamento y motor nuevos, donde el Mercedes reemplazará al Renault.

Sin embargo, el italiano sentenció que harán lo mejor que puedan hasta el fin del campeonato que, salvo un milagro, encontrará a Alpine, quinto en el 2024, en el último puesto de Constructores. En pilotos, Pierre Gasly se mantiene 16° con los mismos puntos; pero cierran Franco Colapinto y Jack Doohan, sin sumar.

En la jornada de ayer, un posteo en la cuenta oficial de X de Alpine resultó terminante respecto al futuro, sin la marcha atrás que había puesto Briatore: “Con nuestro paquete actual, sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Es hora de esperar a que termine el 2025 y seguir empujando en la base”.

Dos horas después, un nuevo mensaje replicando otro de Gasly, alentaba con un “seguimos adelante”. El francés había publicado: “No hubo ritmo este fin de semana. Muy difícil circuito para nosotros, trabajemos para la próxima, Singapur”.

El dato más llamativo es que Alpine fue el único equipo que giró en Bakú a más de dos segundos en promedio de vuelta que el ganador, Max Verstappen, ambos autos a 2s10.

La escudería francesa fue claramente la más lenta de la carrera, además, viendo que Gasly registró la anteúltima peor vuelta más rápida con 1m45s492 y Colapinto, la última con 1m46s055. Además, fueron los únicos dos que no llegaron a los 193 kilómetros por hora en su velocidad máxima: el francés alcanzó los 192,533 km/h y el bonaerense, 192,449 km/h.