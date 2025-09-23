Apareció Alario y Estudiantes arrancó la semana con el pie derecho

El partido de ayer no se podía subestimar por los puntos en el torneo local. Pero el objetivo de los hinchas y del club es seguir adelante en la Copa Libertadores. Por eso mismo, arrancar con el pie derecho en la primera semana de la primavera resultó muy importante para el Pincha, que con varios suplentes derrotó 1 a 0 a Defensa y Justicia en el estadio de Uno.

Con mucho recambio en la defensa, el debut del hijo del Chavo Desábato y un mediocampo con oficio y experiencia, el equipo de Domínguez sacó adelante un partido complicado.

Entre Lucas Alario y Delgado (en contra) marcaron el único tanto de la tarde, para la victoria de un Pincha que guardó titulares pensando en la revancha contra Flamengo.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llevaba un presente complicado en el campeonato local, luego de tres derrotas consecutivas, aunque viene de mostrar una leve recuperación en su rendimiento frente a Flamengo por la Copa Libertadores, en un partido que pese a la caída dejó mejores sensaciones de cara a lo que viene.

En paralelo, Estudiantes no puede descuidar su sueño copero

El jueves tendrá la revancha de los cuartos de final frente al Mengao y la presión por dar vuelta la serie en Brasil es enorme. Aún así, el Clausura representa una vía importante para mantener la competitividad y no perder terreno en la tabla general, donde la pelea por clasificar a las instancias finales se mantiene abierta.