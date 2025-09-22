Italia terminó con el sueño de Argentina en el Mundial de Vóley

Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley tras perder 3-0 frente a Italia (25-23, 25-20 y 25-22) en un cruce de octavos que se presentó muy desfavorable desde el sorteo. Pese a haber ganado todos sus partidos en la fase de grupos, el equipo nacional se topó con el defensor del título y subcampeón de la última VNL. El resultado también marcó el final del ciclo de Marcelo Méndez al frente del seleccionado masculino.

El arranque del primer set mostró a la Selección firme desde el saque y la defensa, con un parcial de 3-0 que solo se frenó por un error de Loser. Italia tardó en encontrar ritmo, pero cuando Michieletto entró en juego, impuso su potencia para liderar a los europeos. El opuesto sumó 8 puntos, la misma cifra que Vicentín del lado argentino. El cierre fue para la Azzurra gracias a un ataque sorpresivo de Giannelli y una mejor eficacia ofensiva.

En el segundo parcial, el equipo de Méndez volvió a capitalizar errores rivales para mantenerse en juego, incluso con un notable esfuerzo defensivo de Kukartsev. Pero una racha de cinco puntos consecutivos, iniciada con un ace de Romanó y sostenida por una gran defensa de Bottolo, dio vuelta el marcador. El técnico argentino intentó revertir la situación con un doble cambio, pero Italia controló el tramo final y se llevó el set 25-20.

El tercer set comenzó con tres errores de saque argentinos, que facilitaron la ventaja italiana, aunque Loser y Kukartsev aportaron puntos clave para emparejar. Sin embargo, una combinación de un ace, un bloqueo de Michieletto y un yerro del opuesto argentino puso otra vez a la Azzurra en ventaja. La reacción llegó con buenos pasajes de Palonsky y Gallego, e incluso Argentina pasó al frente 17-16. Pero en el cierre, tres aces seguidos de Romanó definieron el duelo.