Italia terminó con el sueño de Argentina en el Mundial de Vóley
El resultado también marcó el final del ciclo de Marcelo Méndez al frente del seleccionado masculino.
Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley tras perder 3-0 frente a Italia (25-23, 25-20 y 25-22) en un cruce de octavos que se presentó muy desfavorable desde el sorteo. Pese a haber ganado todos sus partidos en la fase de grupos, el equipo nacional se topó con el defensor del título y subcampeón de la última VNL. El resultado también marcó el final del ciclo de Marcelo Méndez al frente del seleccionado masculino.
El arranque del primer set mostró a la Selección firme desde el saque y la defensa, con un parcial de 3-0 que solo se frenó por un error de Loser. Italia tardó en encontrar ritmo, pero cuando Michieletto entró en juego, impuso su potencia para liderar a los europeos. El opuesto sumó 8 puntos, la misma cifra que Vicentín del lado argentino. El cierre fue para la Azzurra gracias a un ataque sorpresivo de Giannelli y una mejor eficacia ofensiva.
En el segundo parcial, el equipo de Méndez volvió a capitalizar errores rivales para mantenerse en juego, incluso con un notable esfuerzo defensivo de Kukartsev. Pero una racha de cinco puntos consecutivos, iniciada con un ace de Romanó y sostenida por una gran defensa de Bottolo, dio vuelta el marcador. El técnico argentino intentó revertir la situación con un doble cambio, pero Italia controló el tramo final y se llevó el set 25-20.
El tercer set comenzó con tres errores de saque argentinos, que facilitaron la ventaja italiana, aunque Loser y Kukartsev aportaron puntos clave para emparejar. Sin embargo, una combinación de un ace, un bloqueo de Michieletto y un yerro del opuesto argentino puso otra vez a la Azzurra en ventaja. La reacción llegó con buenos pasajes de Palonsky y Gallego, e incluso Argentina pasó al frente 17-16. Pero en el cierre, tres aces seguidos de Romanó definieron el duelo.