Dos goles de Messi para que gane Inter

Con dos tantos de Lionel Messi, el Inter Miami le terminó ganando 3 a 2 al DC United de Estados Unidos y se mantiene en la quinta posición de la conferencia Este de la MLS.

El equipo de Mascherano comenzó ganando con un tanto de Allende, pero los visitantes empataron en el inicio del segundo tiempo.

Messi anotó a los 21 y a los 40 minutos del complemento para volver a poner arriba a su equipo y ya en tiempo suplementario el DC descontó, pero no le alcanzó.