Bajo la lluvia de Pilar, San Carlos no pudo con el Monarca

Bajo una intensa lluvia y un partido que se finalizó a los ponchazos -para no suspenderlo por un puñado de minutos-, el primer equipo de Villa San Carlos cayó derrotado por la mínima ante el Real Pilar. Mathias Crocco puso el único gol de la noche en el estadio Carlos Barraza.

Con este resultado, los dirigidos técnicamente por Pablo Miranda cedieron unidades importantes en el Clausura de la Primera B Metropolitana ante un rival directo en la persecución del puntero Midland. El Celeste suma 21 puntos y quedó a tres del Ferrocarril que juega este domingo por la tarde con Sacachispas en el sintético de la localidad de Libertad.

Fue un desarrollo siempre adverso para el Celeste, que estuvo por momentos en juego y tuvo su mejor chance en el primer tiempo con un mano a mano de Emanuel Zagert que desactivó muy bien el arquero Santiago Sánchez.

Como si fuera poco a los 29 minutos una mala salida le permitió al Monarca tener un ataque letal, un pase en el área por la derecha encontró un centro raso para Crocco que dejó sin respuestas a Pablo Bangardino, que igualmente tuvo una buena actuación y fue clave para sostener ese resultado.

Vale repasar que en la próxima jornada el equipo de Berisso no tendrá acción, ya que queda libre, por lo que volverá a jugar recién en dos semanas recibiendo a Dock Sud en el Gennacio Sálice.

El Villero buscará en este tramo final recuperar puntos, tratar de esperar resultados favorables de sus rivales y también pisar fuerte por el ingreso al Reducido, como también por el acceso a la Copa Argentina 2026.

Otros resultados del sábado: Brown de Adrogué 0-1 Comunicaciones; Argentino de Merlo 5-1 Liniers y Sportivo Italiano 1-0 Deportivo Merlo.