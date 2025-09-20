“Me hago responsable”: Orfila habló tras la derrota

El técnico de Gimnasia, Alejandro Orfila, dio la cara después del 0-1 frente a Deportivo Riestra y dejó en claro su bronca por el presente del equipo. “Planteamos algo diferente porque se juega de otra manera. Fue un partido disputado, tuvimos chances y sufrimos el gol de la forma que no queríamos”, arrancó.

El uruguayo no ocultó su enojo: “Es muy difícil imponerse, tratamos de disputarlo, pero nos llevamos una derrota que duele mucho. Tengo mucho enojo por el gol y me hago responsable de mis cosas”. Y agregó: “Ya se me pasará el enojo, intentaré ser medido, pero trabajamos mucho en los detalles y un error puntual nos costó todo”.

Orfila remarcó que el equipo debe reaccionar: “Hay que seguir empujando, corrigiendo y haciéndonos cargo de la responsabilidad. Estoy caliente, pero hay que meterle ganas y encaminarlo como hicimos antes”. Sobre los objetivos, fue directo: “Hoy pienso en sumar puntos, en ganar. Queremos entrar a los playoffs, pero primero hay que cortar esta racha”.

Con dos derrotas seguidas, el Lobo sigue en caída y la presión en La Plata empieza a sentirse cada vez más fuerte.