Domínguez valoró el resultado y se ilusiona con la vuelta en Uno

Una vez finalizado el encuentro en Río de Janeiro, el entrenador Eduardo Domínguez atendió a los medios de comunicación tras la derrota de su Estudiantes ante el Flamengo, pero con el sentir de que no es un tan mal resultado y el cuadro albirrojo está en carrera y puede pasar a las semifinales de la Copa Libertadores de América.

"Creo que cuando pasó un poco el torbellino que nos generó el rival, el equipo se acomodó bien, con un gran equipo enfrente sabes que vas a sufrir. Siento que por algunos momentos lo podíamos haber hecho mejor. Es una serie larga", comenzó el director técnico pincharrata.

Y agregó: "Buscamos obligarlos a que jueguen más adentro que por fuera, se ajustaron algunas marcas. Era esperar nuestro momento para tener la oportunidad, la conseguimos, achicamos la distancia, estamos en serie, en nuestra casa va a ser diferente".

"La serie está abierta, tenemos que definir con nuestra gente, en nuestro estadio. Estudiantes provocó al rival a que tenga que cortar mucho, en nuestro estadio vamos a tener más ímpetu, más empuje, claro que va a ser otra cosa", completó.

Vale destacar que Estudiantes trabajará este viernes nuevamente en Brasil y por la tarde volverá al país para ya pensar en lo que será el compromiso con Defensa y Justicia del lunes, aunque con un ojo también en lo que tendremos el jueves venidero en el Jorge Luis Hirschi.