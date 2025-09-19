Tenis: Etcheverry pisó fuerte en China

Después de ser protagonista en la clasificación de la Selección Argentina de Tenis YPF al Final 8 de la Copa Davis, con la serie 3-1 sobre Países Bajos en Groningen, Tomás Etcheverry regresó al circuito con una victoria que ilusiona. En su presentación en el ATP de Hangzhou, China, el tenista platense, actualmente número 63 del ranking, derrotó al bosnio Damir Dzumhur por 6-2 y 6-4, logrando el pase a los octavos de final.

Desde el comienzo, el argentino impuso condiciones sobre el cemento asiático. Con agresividad desde el fondo, tomó una rápida ventaja de 5-0 y, aunque cedió una vez su saque, cerró el primer set por 6-2. En el segundo parcial el encuentro fue más parejo: Dzumhur ajustó su juego y mantuvo la tensión hasta el final, pero Etcheverry aprovechó la tercera pelota de partido en el décimo game para sentenciar el triunfo por 6-4.

El objetivo del platense está puesto en terminar el año con una mejor ubicación en el ranking mundial. Para ello, decidió modificar su equipo de trabajo: tras ocho meses de trabajo conjunto, se separó de Horacio De la Peña y apostó por Kevin Konfederak como su nuevo entrenador principal. Además, contará en algunos torneos con la colaboración de Walter Grinovero, que se sumará de manera parcial al equipo.

Al analizar su debut en China, Etcheverry manifestó su satisfacción: “Creo que he jugado a un gran nivel. Estoy muy orgulloso de lo que logré dentro de la cancha. Me hace feliz volver a China, disfruto mucho de estar acá. Tengo muchos fanáticos y hoy vinieron a alentarme. Espero que en la próxima ronda vuelvan para apoyarme otra vez”.