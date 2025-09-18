Estudiantes cayó 2-1 ante Flamengo en el Maracaná pero sigue con vida en la Copa Libertadores



Estudiantes de La Plata perdió 2-1 con Flamengo en el mítico Estadio Maracaná, en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Aunque el resultado fue adverso, el gol agónico de Guido Carrillo sobre el cierre mantiene al “Pincha” con chances de revertir la serie en la revancha que se jugará en una semana en el Estadio UNO.



El elenco argentino tuvo un arranque para el olvido. En la primera jugada del partido, Flamengo golpeó desde el vestuario: apenas 18 segundos necesitó Pedro para marcar el 1-0 con una media vuelta desde el piso. Fue el octavo gol más rápido en la historia del torneo, una estadística que refleja lo inesperado del impacto inicial.



El equipo brasileño, impulsado por su gente, fue una tromba en los primeros minutos. A los 8, Guillermo Varela amplió la ventaja con una volea impecable y el conjunto carioca dominó completamente el trámite del juego.

Estudiantes, superado en todas las líneas, apenas pudo cruzar la mitad de la cancha en los primeros diez minutos. Cada vez que Giorgian de Arrascaeta tomaba la pelota, generaba peligro, y Fernando Muslera fue clave para evitar el tercer gol con una gran intervención ante otro intento de Pedro.



Con el correr de los minutos, Flamengo bajó la intensidad y priorizó el control del balón. Estudiantes, con más empuje que juego, logró nivelar el desarrollo aunque sin claridad en los metros finales. Sin embargo, el equipo de Eduardo Domínguez encontró algo de premio a su insistencia sobre el final.



En el minuto 90, y aprovechando el hombre de más por una expulsión en el conjunto brasileño, Guido Carrillo apareció con un cabezazo certero para descontar y mantener viva la esperanza. El 2-1 dejó la serie abierta y todo se definirá en La Plata, donde el Pincha buscará dar el golpe y avanzar a semifinales.



