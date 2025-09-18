Champions League: Liverpool le ganó por 3 a 2 a Atlético de Madrid

Liverpool pisó fuerte en Anfield y logró una agónica victoria en un partidazo ante Atlético de Madrid en la primera fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los Reds, que contaron con el ingreso de Alexis Mac Allister, tuvieron un arranque arrollador y en seis minutos ganaban 2-0 por Andrew Robertson y Mohamed Salah, pero los de Diego Simeone, que tuvieron a Giuliano Simeone y Nicolás González como titulares y el ingreso de Nahuel Molina, lo empataron con un doblete de Marcos Llorente. En el descuento Virgil Van Dijk sentenció el 3-2 para los de Arne Slot.

Bayern Munich le ganó por 3-1 al Chelsea de Enzo Fernández, en el marco de la primera jornada de la Champions League. El conjunto alemán abrió el marcador con un gol en contra de Trevoh Chalobah y extendió la ventaja desde el punto de penal en los pies de Harry Kane. Si bien Cole Palmer había achicado el resultado y puso en jaque a los Bávaros, no alcanzó porque el histórico delantero convirtió un doblete y selló el 3-1 en el segundo tiempo.