Racing pegó primero, pero el Vélez de Guillermo mantiene viva la serie

Con mucha intensidad, con polémicas y sobre todo, con una gran ambición. Así abrieron los cuartos de final de la Copa Libertadores Vélez y Racing, en un partido que se jugó en el estadio José Amafaltini, sin público visitante y con un árbitro brasileño que se equivocó varias veces y se tuvo que redimir a instancias del VAR.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto nunca se replegó y asumió el rol protagónico por jugar de local.

Racing, un tanto más lento pero con mayor oficio y experiencia, manejó mejor los tiempos, aunque terminó jugando de contragolpe, incluso cuando estaba en ventaja numérica.

Apenas un tanto de Maravilla Martínez luego de un frenético desborde que decantó en un centro que llegó por la derecha y una jugada con posterior rebite en el área, le permitieron al conjunto de Gustavo Costas quedarse con el partido, pero no así con la llave. O al menos por ahora.

Es que Vélez demostró que tiene argumentos para revertir la llave, entre otras cosas porque llegó al empate que luego le anularon por una jugada que pocas veces se termina observando por el VAR: una pelota que salió de la cancha y volvió a entrar tras un corner y que luego derivó en una definición dentro del área chica.

Además, sobre el minuto 36, el árbitro Wilton Sampaio había expulsado a Juan Ignacio Nardoni. Sin embargo, lo llamaron a que revise la acción y revocó su decisión. Luego, el juego transcurrió y finalizó con la victoria de la Academia. La vuelta se jugará el próximo martes 23 de septiembre a las 19 horas, en el Cilindro de Avellaneda.

Hasta en el último minuto intentó el empate el equipo de el Mellizo, cuando el arquero de Racing le sacó un remate cruzado al exatacante de Estudiantes Pellegrini, quien en un intento individual hizo levantar el estadio.

En otro orden de cosas, al cierre de esta edición Lanús estaba enfrentando a Fluminense por los cuartos de final pero de la Copa Sudamericana. Por esta instancia, además, hoy se medirán Bolívar con Atlético Mineiro a las 19 y Once Caldas visitando a Independiente del Valle a las 21.30