Villa San Carlos volvió a la victoria ante su gente

Una victoria para ilusionarse. Luego de un mes y medio, Villa San Carlos volvió al triunfo y lo hizo de manera contundente ante su gente. El Celeste derrotó por 3-0 a UAI Urquiza con los tantos de Luciano Machin, Matías Samaniego y Felipe Guallama, escalando hasta la tercera ubicación de la tabla de posiciones de la Primera B Metropolitana. Por la fecha 14, el elenco comandado por Pablo Miranda visitará a Real Pilar.

De entrada, el Celeste salió a arrollar al Furgón. El equipo de la región generó situaciones y abrió el marcador a los 22 minutos gracias a un buscapié que empujó Luciano Machín después de un tiro libre.

Promediando el complemento, Matías Samaniego aumentó el marcador con un golazo picando la pelota, y en tiempo de descuento cerró la tarde soñada Felipe Guallama con una corrida sensacional.

Después de las derrotas ante Brown de Adrogué y Acassuso, más los empates ante Excursionistas, Midland y Sportivo Italiano, el equipo de Berisso ganó en el momento justo. Su último triunfo había sido en la séptima fecha 2-0 ante Argentino de Merlo.

Tres puntos importantes para los dirigidos por Pablo Miranda que en la próxima fecha visitarán a Real Pilar el sábado 20 del corriente, desde las 18:05hs con televisión de Direct TV.

Everton y Estrella perdieron por el Promocional Amateur

Los equipos platenses continúan sin ganar en el Torneo Promocional Amateur. Tanto Everton como Estrella de Berisso perdieron por la octava fecha del certamen.

En barrio Aeropuerto, el equipo de Bianco fue local y perdió 0-1 ante Deportivo Metalúrgico. El jueves, recibirá a Provincial de Lobos.

Por su parte, los albinegros perdieron 2-0 en su visita a Atlético Pilar. El equipo de Bellini no hizo pie lejos de casa y terminó sufriendo al estar con dos jugadores menos por expulsión. El próximo jueves, visitarán a FC Ezeiza.