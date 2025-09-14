Domínguez contra los jugadores: “Entramos muy dubitativos”

El partido contra River tuvo una connotación especial para los hinchas de Estudiantes, ya que llegaron después de una posición que había tomado el entrenador de River Marcelo Gallardo en cuanto a las raíces y los antecedentes futbolísticos de cada club.

“Dejamos pasar una chance importante en nuestro estadio para seguir sumando. Se enfrentaron dos grandes equipos que pelean por cosas importantes. A veces le toca a uno y otras veces le toca a otro. Tenemos que seguir ajustando y sacar el temor inicial para creerse que podemos estar a la altura. Entramos muy dubitativos respetando demasiado al rival”, sentenció el entrenador albirrojo.

Con relación a la estrategia, Domínguez dijo que “quería darles 45 minutos a Tiago Palacios y otros 45 minutos a él. Y entendíamos que Carrillo podía entrar en el segundo tiempo”, señaló.

El técnico del Pincha, además, se refirió al rendimiento de Facundo Farías, a quien reclamó por conocerlo por su pasado en Colón de Santa Fe.

“No es fácil para un jugador joven que dejó operaciones volver a adaptarse”, dijo en alusión al largo proceso de readaptación que tuvo este delantero desde que llegó al club a comienzos de este año.

Mensaje a los hinchas

En otra faceta de la conferencia de prensa, Eduardo Domínguez marcó una distancia a aquellos que pretenden que Estudiantes sea como River o como Boca. “Son dos equipos que tienen un país atrás. Cuando van al interior hay muchas personas en el un hotel recibiendo a los planteles. Nosotros vamos a Santiago del Estero y había tres mil personas. Yo les quiero agradecer a la gente, porque nos alienta. Pero va a hacer difícil que se llegue a ser como River o como Boca”, expresó el entrenador.

Ascacíbar: “En la Copa los árbitros son diferentes”

El capitán de Estudiantes Santiago Ascacíbar hizo una fuerte crítica hacia el desempeño del árbitro del partido de este sábado y aseguró que en la semana en el partido contra Flamengo “el arbitraje será distinto”.

Desde hace muchos meses en el Pincha sobrevuela una sospecha entorno al desempeño que tienen los jueces con el equipo, dada la postura que tomó el presidente Sebastián Verón con la gestión de Claudio Tapia en la AFA.