Rugby: triunfos platenses en la fecha 19

En una jornada apasionante del Top 12, los equipos platenses dejaron su huella con triunfos clave y resultados que mantienen vivas sus aspiraciones de clasificación. En Virrey del Pino, Los Tilos logró un triunfo tan ajustado como valioso ante Belgrano Athletic por 32-31. El Marrón dominó gran parte del partido con tries de Augusto Vaccarino, Juan Penoucos (2) y Juan Landó —quien además aportó cuatro conversiones y un penal—, pero la reacción de los de Barrio Obrero en el complemento fue determinante. Apoyaron Alfonso López Feybli, Eliseo Chiavassa, Gastón Martínez Salgado y Mateo Fernández Armendáriz, con Ignacio Guichón aportando dos penales y tres conversiones que sellaron la victoria en un partido marcado por la indisciplina del local.

Los Tilos dio el golpe y le ganó a Belgrano como visitante luego de 20 años (la última victoria había sido en 2005, 21-19). Los de Barrio Obrero son la gran revelación de este torneo y llegan a las tres fechas finales con chances de clasificación.

En Gonnet, La Plata Rugby superó a Hindú por 36-29 en un cotejo electrizante, con un cierre memorable. El Canario mostró temple para revertir un partido de ida y vuelta, que al descanso lo tuvo 14-13 abajo. Los tries de Martín Fontán (2), Pedro Addiecchi —autor de una corrida espectacular— y Martín Kneizl, sumados a la efectividad de Tomás Suárez Folch con el pie (tres penales y tres conversiones), le dieron un triunfo fundamental ante un rival siempre difícil. Hindú apoyó mediante Lisandro Rodríguez y Nicolás D’Amorim (2), más un try penal, con el sello de Tito Díaz Bonilla en las patadas, incluido un curioso drop obligado por el viento al cierre del primer tiempo.

Por su parte, en La Cumbre, San Luis se impuso por 27-20 a Regatas Bella Vista, en un partido parejo que terminó resolviendo gracias a la precisión de Valentino Quattrocchi, autor de un try, tres conversiones y dos penales. Lo acompañaron en el marcador Santiago Galán y Matías Perisinotto con un try cada uno. La visita respondió con dos apoyos de Enrique Camerlinckx, otro de Felipe Rugolo y los puntos al pie de Mateo Camerlinckx, pero no le alcanzó ante un Marista que supo manejar los tiempos y asegurar un triunfo clave en su casa.

En la Primera A, Universitario cayó por sólo un punto en su visita a Hurling por 39-38 y en Tercera División, Albatros ganó en Hernández por 78 a 0 a Beromama y sigue puntero.