Tenis: Argentina puso la serie 2 a 0 a su favor

En el primer día de Copa Davis, el platense Tomás Etcheverry consiguió el primer punto de la serie ante Países Baijos al imponerse por 6-4, 6-4 ante Jesper de Jong. El Retu logró quedarse con un duelo clave para adelantar al equipo que capitanea Javier Frana, que luego logró aumentar la distancia de la mano de su mejor raqueta en el circuito.

Francisco Cerúndolo venció a Botic van de Zandschulp y estiró la ventaja de la Selección Argentina de Tenis a 2-0 frente a Países Bajos, en la serie de Qualifiers de la Copa Davis que se disputa en Groningen. El porteño se impuso por 7-6 (4) y 6-1, después del triunfo inicial de Tomás Etcheverry sobre Jesper de Jong (6-4 y 6-4). Con este resultado, los dirigidos por Javier Frana quedaron a un punto de asegurarse el pasaje al Final 8 de Bolonia, donde ya espera Italia, vigente campeón.

El primer set entre Cerúndolo y el neerlandés fue una batalla de quiebres: tres por lado en 12 games que desembocaron en un tiebreak muy parejo. Allí, el argentino marcó diferencias con rachas decisivas y cerró el parcial 7-6 (4). Ya en la segunda manga, encontró confianza, quebró de entrada y encaminó un contundente 6-1. “En el primer set no estuve tan fino como en el segundo, que fue muy bueno en mis ataques. Hay que darle crédito al rival, jugó muy bien. Haber sacado el primer set fue clave”, analizó el número uno del país.

Cerúndolo destacó además el trabajo colectivo: “Estoy muy contento por mí, por Tommy y por todo el equipo, que está haciendo un trabajo increíble. Esto no terminó, quedan tres batallas. Ojalá podamos cerrarlo en el dobles”.

La serie, al mejor de cinco puntos, continuará hoy con el cruce de dobles: Horacio Zeballos (5° en dobles) y Andrés Molteni (19°) se medirían ante Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). De ser necesario, los singlistas volverán a la cancha para definir la llave que otorga uno de los siete cupos restantes al Final 8 de noviembre en Bolonia.