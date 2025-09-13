Mala jornada para los argentinos en Europa

El argentino Ezequiel Fernández, exmediocampista de Boca Juniors, fue expulsado por doble amarilla en su debut con la camiseta de Bayer Leverkusen, que venció por 3-1 a Eintracht Frankfurt por la tercera fecha de la Bundesliga y también sufrió la lesión de Exequiel Palacios.

Fernández, quien abandonó Al-Qadsiah (Catar) y fue fichado por el club alemán a cambio de 30 millones de euros, ingresó a los 62 minutos porque su entrenador, Kasper Hjulmand, intentó reforzar la mitad de la cancha y cuidar la ventaja parcial de 2-1 tras la expulsión del local Rober Andrich.

Luego de ser derribado por un rival contra la banda izquierda, el joven de 23 años revoleó el brazo en señal de fastidio y el juez, Deniz Aytekin, lo castigó con la tarjeta amarilla a los 78 de acción. A los 92, intentó robarle la pelota a Fares Chaibi, pero se tiró a barrer con imprudencia, raspó al argelino, vio la segunda amarilla y no terminó el partido.

Por otra parte, Exequiel Palacios, formado en las inferiores de River Plate, se retiró a las 15 minutos con una molestia muscular en su pierna derecha, mientras que Claudio Diablito Echeverri, flamante refuerzo del club rojinegro, permaneció en el banco de suplentes y no ingresó y Alejo Sarco no fue convocado.

Las Aspirinas se adelantaron a los 10 minutos gracias al tanto del español Alejandro Grimaldo y duplicaron la ventaja en la última del primer tiempo con un penal del checo Patrik Schick. Sin embargo, en el complemento el turco Can Uzun recortó las diferencias. Finalmente, Grimaldo anotó el tercero y sentenció la historia en los segundos finales.

El conjunto de Hjulmand, que está séptimo con cuatro de nueve unidades, visitará a FC Copenhague de Dinamarca por la primera jornada de la Champions League el jueves y recibirá a Borussia Mönchengladbach el domingo por la liga alemana.