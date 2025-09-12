Atento Lobo: San Martín (SJ) empató ante Belgrano

Belgrano y San Martín (SJ) aburrieron en Alberdi y empataron sin goles en el partido que marcó el inicio de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El primer tiempo fue discreto, a pesar de algunas llegadas para cada uno. La más clara para el local fue cuando a Nicolás Fernández la pelota le quedó en el segundo palo y con una palomita definió, pero el remate pegó en el palo.

El complemento siguió con la misma tónica del primero, con Belgrano tratando de ser más protagonista e inquietar el arco defendido por Matías Borgogno.

Con el ingreso de Bryan Reyna, el “Pirata” intentó lastimar al rival por los costados y tuvo un par de chances claras que cruzaron toda el área, pero que nadie pudo conectar.

Sobre el final del partido, el local se quedó sin ideas e intentó atacar el arco rival en base a centros a Lucas Passerini, pero no logró inquietarlo.

En la agonía del partido, Reyna cayó sobre el área en una jugada que generó la protesta de los jugadores del local, pero el árbitro no pitó falta.