Otamendi anunció su retiro de la Selección luego del Mundial

Casi acusando recibo de la responsabilidad en la derrota de la Selección Argentina el martes ante Ecuador, el defensor Nicolás Otamendi anunció este miércoles su retiro de la Selección Argentina luego del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Tras una chance peligrosísima del equipo rival, el capitán de la Selección Argentina empujó a Enner Valencia, que se iba solo para el gol, y vio la roja directa a los 31' del primer tiempo. Una que le privará, además, de perderse el debut en el Mundial 2026, que será el último torneo por el que participe con la Albiceleste. El defensor de 37 años. Luego de la derrota, reveló en que, tras la próxima Copa del Mundo, se retirará de la Selección.

“El Mundial sería mi última competición con la Selección y ya estaría. Cada vez que me tocó vestir la camiseta de la Selección siempre intenté dar el máximo”, expresó el marcador central.

Además, Otamendi, un hombre que en su momento fue respaldado por Diego Maradona en sus comienzos como jugador dentro de la Selección, reconoció que el Mundial de Qatar fue lo mejor que vivió en su carrera deportiva: “Me acuerdo como si fuera ayer. El Cuti tomando champagne, fumando habano, era una locura. Y todos esos recuerdos te quedan en la memoria para siempre. Fue lo máximo. Ese trofeo no tiene comparación con otro”.

Cabe recordar que tras la Copa del Mundo, Otamendi comenzó a compartir la titularidad con Lisandro Martínez, hasta que éste último se lesionó.

“El tiempo pasa volando, pero la idea es seguir con esta dinámica, con esta ambición, con este grupo, con trabajo y competir (...) Uno cuando se despierta de un sueño, y, quiere soñar otra vez. Los argentinos somos ambiciosos. Queremos ir a competir. Pero siempre con la humildad y los pies sobre la tierra sabiendo que es algo difícil pero no imposible”, comentó, en vistas a la próxima Copa del Mundo.

En relación a sí vendrá a jugar al fútbol argentino para cerrar su carrera, el surgido en Vélez y que milita actualmente en el Benfica aseguró que todavía no lo sabe y que será algo que analizará tras el Mundial 2026: “Nunca se sabe. Veremos el año que viene. Fide (Di María) volvió y terrible, Lea (Paredes) también. Son personas, amigos que la felicidad de ella es la mía porque los conozco y eso me pone contento”.