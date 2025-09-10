Domínguez define el equipo para recibir a River

Los hinchas de Estudiantes no hablan de otra cosa que no sea la Copa Libertadores. Pero antes el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez deberá afrontar un duro compromiso ante River en el Estadio Jorge Luis Hirschi. El partido del sábado a las 19:00 horas será clave para las aspiraciones del Pincha de meterse en la Copa Libertadores 2026 por tabla general, ya que el Millonario le lleva 13 puntos y se posiciona como el primer clasificado.

Cabe recordar que el ensayo de fútbol del día sábado tuvo a Facundo Farías como titular por Mikel Amondarain, quien se entrenó con la Selección Sub 20, mientras que Román Gómez sigue en el lateral derecho por la lesión de Eric Meza. Según le informaron a este medio desde el cuerpo técnico, el exlateral de Colón podría estar disponible recién para el partido de vuelta ante Flamengo. Se espera que entre hoy y mañana el entrenador albirrojo repita la práctica de fútbol para definir la alineación titular que recibirá al conjunto comandado por Marcelo Gallardo.

Respecto a la lista definitiva para los cuartos de final de la Libertadores, todo indica que la nómina se mantendrá sin modificaciones. Cabe recordar que Tiago Palacios fue sondeado desde Turquía y Grecia, mercados que permanecerán abiertos hasta el 11 y 12 de septiembre, aunque las negociaciones no registran avances.

Atento Pincha: el insólito pedido del Flamengo ante la ONU

A una semana de que Estudiantes empiece a disputar la serie ante Flamengo por la Copa Libertadores, el club de Río de Janeiro lanzó un inédito comunicado en el que le realiza un pedido formal a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El “Fla” lanzó una campaña de marketing en la cual pide ser considerada la primera nación simbólico-cultural del mundo. Entre las cualidades que mencionan como institución, su presidente destacó: “Somos más de 45 millones unidos por un sentimiento común, con nuestra propia cultura, territorio, bandera, forma de hablar”.

A base de grandes actuaciones, el Mengao se posicionó como máximo favorito a ganar la Libertadores en el 2025. Cabe recordar que ya se consagró en 1981, 2019 y en el 2022.