San Cayetano recibió a Uyffi y un árbitro muy querido “pintó” otro paisaje del fútbol infantil platense

Transitando el tramo final del invierno 2025, un reconocido y querido árbitro del fútbol infantil platense tuvo que dirigir e impartir justicia en los partidos que jugaron los nenes de San Cayetano y Uyffi, por una nueva fecha del torneo interzonal de Lifipa.

Bajo un sol resplandeciente que acondicionó el mediodía del sábado, el partido de la categoría 2017 fue electrizante, con jugadas peligrosas, cruces fuertes, intervenciones y hasta advertencias para los dos entrenadores para que no se excedan con las indicaciones.

Walter Chamorro, pintor por oficio, pero bien vecino por vocación, contó que a diario se gana la vida haciendo su trabajo, y que en el fútbol infantil encontró una manera de seguir generando ingresos con una actividad a la que le tomó cariño cuando llevaba a sus hijos a jugar.

“Hace tres años y medio que arranqué con el arbitraje, pero de lunes a viernes me dedico a la pintura. Al principio fui delegado en Villa Alba y en el club El Carmen cuando mis hijos jugaban”, explicó Chamorro.

“Hice el curso de arbitraje, conté con el apoyo del presidente de la liga y empecé”, le contó a El Clasiquito en el entretiempo del partido que se jugó en 23 entre 38 y 39 y que terminó 1 a 1.

“La mayoría de los padres y de la gente son de primera. Pero siempre tenés un diez por ciento en los partidos que se vienen a descargar mientras miran a sus hijos. Por suerte no me tocó una situación del todo fea, hasta ahora”, señaló.