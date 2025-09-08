US Open: Alcaraz venció a Sinner para gritar campeón y recuperar el puesto número 1 del mundo

Carlos Alcaraz venció por tres sets a uno (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) a Jannik Sinner y se consagró campeón del US Open 2025. El español consiguió su segundo título en Flashing Meadows tras lo ocurrido en 2022 y también se quedó con su segundo Grand Slam del año luego de lo que fue su victoria en Roland Garros ante el mismo rival. Además, desplazó al italiano en el primer puesto del ranking ATP.

El nacido en El Palmar se quedó con la quinta final disputada entre ellos en el año, con un tenis súper dominante y agresivo. A Sinner le costó encontrar confianza y en muy pocos momentos se lo notó cómodo ante un rival que lo sometió en grandes lapsos del partido, sobre todo a partir del tercer set.

El título en Flushing Meadows llega en un momento fantástico del español, que este año totaliza 7 títulos, con 61 victorias y apenas 6 derrotas (46-2 desde abril). Sinner fue el único que pudo arrebatarle un set a lo largo del campeonato, pero no le alcanzó para retener la corona del US Open, un logro que nadie obtiene desde el pentacampeonato de Roger Federer (2004 a 2008). También amplió a 10 triunfos y 5 derrotas su marca personal sobre Sinner.

“Felicito a Carlos, que es un gran campeón y jugó mucho mejor que yo. Es asombroso cómo jugó”, expresó Sinner. “Es increíble lo que estás jugando, en gran nivel. Es un gran honor compartir estas finales con vos, te felicito por todo lo que has hecho en estas dos semanas”, devolvió gentilezas Alcaraz, que recibió el trofeo de campeón de manos de otra leyenda del tenis: Ivan Lendl.

TOP TEN – RANKING ATP

1) Carlos Alcaraz: 11.540 (+1)

2) Jannik Sinner: 10.780 (-1)

3) Alexander Zverev: 5.930

4) Novak Djokovic: 4.830 (+3)

5) Taylor Fritz: 4.675 (-1)

6) Ben Shelton: 4.280

7) Jack Draper: 3.690 (-2)

8) Alex De Miñaur: 3.545

9) Lorenzo Musetti: 3.505 (+1)

10) Karen Khachanov: 3.280 (-1)