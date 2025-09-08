Maradona Jr.: “En Gimnasia mi papá fue muy feliz”

Pasaron seis años de la llegada de Diego Maradona a Gimnasia, pero ese momento se mantiene intacto en el pueblo albiazul. Tan grande fue el vínculo que el Diez generó con el pueblo tripero que el Lobo se convirtió en otro de sus lugares en el gigante mundo maradoniano.

En una entrevista con Clank Media, Diego Armando Maradona Jr. habló de su relación con su padre e hizo especial hincapié en el fuerte lazo que construyó el mítico número 10 con el hincha de mens sana. “Te digo que mi viejo en Gimnasia fue muy feliz. El amor que le dio la gente de Gimnasia a mi papá fue gigante”, aseguró el hijo de “Pelusa”. Y dejó una sentencia sobre lo que pasó con su muerte: “¿Si lo mataron o lo dejaron morir? No tengo dudas de que lo mataron”.

Además, Maradona Jr. reveló varias cuestiones de su relación con su papá. Entre ellas, cómo fue que lo reconoció, cuando en un momento no lo había hecho: “Yo se lo pregunté y me dijo Vos sos mi hijo, yo lo sé, pero por la prensa no puede ser así”.

Para Maradona, el elenco platense fue una oportunidad para dirigir. Después, la posibilidad del último reconocimiento en todas las canchas del país. Y por último, un lugar en el que se sintiera amado como lo fue en Nápoles.