España goleó a Turquía en las Eliminatorias Europeas

En la continuidad de las Eliminatorias de Europa rumbo al próximo Mundial de 2026, hubo resultados para resaltar durante este domingo. Desde las victorias por abultado marcador de España, Bélgica y Polonia hasta la recuperación de Alemania de local después del traspié sufrido hace unos días.

La Selección española obtuvo una nueva goleada a jornada seguida en las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. Este domingo vapuleó 6-0 a Turquía en el Konya Büyüksehir Arena para colocarse como primero del Grupo E del certamen. Con un Lamine Yamal encendidísimo pero sin goles, un Pedri intratable y un Mikel Merino goleador, la Selección española se fue al entretiempo con una ventaja de tres. Y en el complemento la historia fue la misma. Ante una Turquía golpeada, cuyos hinchas comenzaron a abandonar el estadio incluso 25 minutos antes del final del encuentro, la Roja goleó por 6-0. De esta manera, España alcanzó las seis unidades y se trepó a lo más alto del Grupo E, por encima de Georgia y Turquía, ambos con tres puntos, y dejando en el fondo a Bulgaria, que todavía no pudo sumar.

Por otro lado, los belgas se lucieron ante Kazajistán de locales. Otro 6-0 (venía de ganar el jueves por el mismo marcador ante Liechtenstein) para quedar segundos -junto a Gales- en el Grupo J con 10 puntos.