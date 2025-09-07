De La Plata al país, Guillermo sacó otra vez campeón a Vélez en menos de seis meses

Como el título de su propia biografía, “Guillermo el Terrible”, el Mellizo Barros Schelotto, con el acompañamiento de su hermano Gustavo, volvió a sacar campeón a Vélez en menos de seis meses de gestión en el club.

No tan lejos parece aquel final del verano 2025, cuando los Mellizos desembarcaron en un club poco amigable por su pasado en Gimnasia y fueron presentados el 18 de marzo de este años, tres días antes de que comience el otoño.

Ahora, a pocos días de que finalice el invierno, la primavera se adelantó para los hermanos de La Plata que cursaban en el colegio Sagrado Corazón y no paran de darles alegrías a los “corazones” de El Fortín.

Ayer, tal como había ocurrido hace unos meses con la Supercopa Internacional, Vélez ganó la Supercopa Argentina al derrotar a Central Córdoba en la final, en un partido que se jugó en el estadio de Rosario Central.

Con dos goles de Gordon, en el comienzo y en el final del segundo tiempo, el equipo de Guillermo liquidó un partido cerrado y parejo y ahora buscará seguir haciendo historia en la Copa Libertadores de América.

Con la obtención de esta Copa, Vélez confirma el buen presente deportivo, que dista mucho de lo que pasaba hace seis meses, cuando el equipo tuvo el peor arranque de temporada de los últimos años y no podía salir del fondo de la tabla.

Desde que los Barros Schelotto llegaron al club, el Fortín ganó su grupo en la Copa Libertadores de América, marcha en los puestos de arriba de la zona B del Torneo Clausura, se clasificó a los cuartos de final de la Libertadores y va por Racing y en el medio sumó dos consagraciones.

En la previa al día del “maestro”, el Mellizo de La Plata sigue dando cátedra desde el banco de suplentes…

“El Gran DT…”

Los títulos como entrenador

Año Club Título

2013 Lanús Copa Sudamericana

2017 Boca Torneo de Primera división

2018 Boca Torneo de Primera división

2025 Vélez Supercopa Internacional

2025 Vélez Supercopa Argentina