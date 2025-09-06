Estudiantes vive el receso con la mente en Flamengo y buenas noticias en City Bell

El parate por la fecha FIFA encuentra a Estudiantes con la mirada fija en lo que será su gran cita copera: el jueves 25 de septiembre recibirá a Flamengo en UNO por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Mientras tanto, la venta de entradas avanza según el cronograma fijado por el club. Tras la preventa exclusiva para abonados Mi Lugar, esta semana se habilitó la fase para socios en todos los sectores, con prioridad por ranking en las generales de 55 y 57. En caso de quedar remanentes, el 7 y 8 de septiembre será el turno de los no socios.

En paralelo, el plantel albirrojo no pierde ritmo y se entrena en City Bell bajo las órdenes de Eduardo Domínguez. La gran novedad pasó por la presencia de Gabriel Neves, quien podría reaparecer pronto tras su lesión. También se sumó Tobio Burgos, que dejó atrás molestias y completó los trabajos de este viernes. El Barba aprovecha estos días para ajustar detalles, recuperar soldados y llegar con lo mejor al cruce frente al Mengao, un duelo que ya paraliza a La Plata.