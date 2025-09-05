“Mi sueño era tener cariño en mi país”

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente. Por muchos años tuve cariño en Barcelona. Mi sueño era tenerlo acá en mi país, con mi gente”, afirmó Lionel Messi en una jornada emotiva.

“Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, adelante de nuestra gente. Más obviamente después de ganar. Hace muchos años venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz”, afirmó el astro rosarino luego de ser la gran figura de la victoria ante Venezuela.

Por último, cuando fue consultado sobre si ya decidió que participará del próximo Mundial, Messi reconoció que “nueve meses pasan muy rápido” y dejó en claro que su intención es llegar en óptimas condiciones a mediados del 2026: “Lo mismo que dije en su momento. Lo más lógico era que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Este año tuvimos muchísimos partidos. Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal, prefiero no estar”.