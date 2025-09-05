Rugby: Los Pumas listos para enfrentar a Australia

Felipe Contepomi confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Australia el próximo sábado, desde la 1:30 de la madrugada (hora argentina), en Townsville, por una nueva fecha del Rugby Championship 2025. El equipo argentino presentará varias modificaciones respecto al histórico triunfo frente a Nueva Zelanda en Vélez Sarsfield, algunas de ellas por razones obligadas. El encuentro se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

En la primera línea habrá una baja significativa: Joel Sclavi ocupará la posición de pilar derecho en lugar de Pedro Delgado, quien no forma parte de la gira por Oceanía ya que viajó a Inglaterra para sumarse a Harlequins. El tridente inicial se completará con el capitán Julián Montoya como hooker y Mayco Vivas en la posición de pilar izquierdo.

La segunda línea no sufrirá modificaciones respecto al cruce con los All Blacks y estará integrada nuevamente por Franco Molina y Pedro Rubiolo, piezas clave en el line y sólidas en el contacto. En la tercera, en cambio, habrá variantes: Marcos Kremer regresará al equipo en lugar de Joaquín Oviedo. El ex Plaza Jewell compartirá la tercera con Juan Martín González como ala y Pablo Matera, que volverá a desempeñarse como octavo, un rol donde ya mostró jerarquía en Vélez.

En la conducción del juego, Contepomi apostará por una pareja renovada. Gonzalo García repetirá como medio scrum, mientras que Santiago Carreras será el apertura, en reemplazo del lesionado Tomás Albornoz. El cordobés ya había ingresado en el segundo tiempo frente a los neozelandeses y fue determinante en la conducción y en la ejecución a los palos para sellar la victoria.

En la línea de backs, los centros seguirán siendo Santiago Chocobares y Lucio Cinti, quienes se consolidaron como dupla tras un gran rendimiento ante Nueva Zelanda. En las puntas estarán Mateo Carreras y Bautista Delguy, dos jugadores veloces y desequilibrantes. El fondo de la cancha será responsabilidad de Juan Cruz Mallía, que ocupará el puesto de fullback y aportará solidez tanto en defensa como en el contraataque.

Contepomi mantiene la base del equipo que hizo historia en Buenos Aires, pero busca darle continuidad a algunos rendimientos y ajustar otros aspectos para enfrentar a los Wallabies en su casa. El desafío será distinto: Australia, en pleno proceso de reconstrucción, llega con la urgencia de ganar y con un público que presionará desde las tribunas. Para Los Pumas, en tanto, el objetivo será sostener la intensidad, repetir la disciplina mostrada ante los All Blacks y ratificar que lo conseguido en Vélez no fue casualidad, sino el inicio de una nueva etapa competitiva.