Una noche eterna en Núñez: Messi se despide con la Selección frente a Venezuela

La cuenta regresiva ya empezó. Este jueves, desde las 20.30 en el Monumental, la Selección Argentina enfrentará a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Un partido especial por donde se lo mire: la “Scaloneta” llega clasificada y con el primer puesto asegurado, mientras que la Vinotinto se juega gran parte de sus chances de meterse al repechaje. Pero sobre todo será una cita histórica, porque marcaría la despedida de Lionel Messi en partidos oficiales en suelo argentino.

El clima ya se vive como una verdadera fiesta. Las entradas volaron en cuestión de minutos y se espera un estadio colmado, teñido de celeste y blanco para ovacionar al capitán que le dio al país la gloria máxima en Qatar. Enfrente estará Venezuela, que llega con 18 puntos, aún en zona de repechaje pero sin margen de error: debe sumar en Núñez y luego contra Colombia para seguir soñando.

En lo futbolístico, Lionel Scaloni dejó abierta la puerta a sorpresas. Con Enzo Fernández suspendido y Alexis Mac Allister entre algodones por un retraso en su llegada y molestias musculares, el DT probó alternativas juveniles. En el último ensayo en Ezeiza se destacó Franco Mastantuono, el zurdo de 18 años surgido en River, quien fue probado como socio creativo de Messi. “Puede ser una oportunidad para él o para Nico Paz. Son chicos que nos darán muchísimo en el futuro y quizás ya estén listos para dar un paso”, explicó el entrenador en conferencia.

El probable equipo que se perfila es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Thiago Almada, Mastantuono o Lo Celso; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Con la Scaloneta ya instalada como el mejor equipo del continente y el Monumental vestido de fiesta, el foco estará puesto en Messi. Cada pase, cada gambeta, cada remate del 10 será recibido como un tesoro. Porque más allá de los puntos, lo que se juega este jueves es un pedazo de historia. El último baile oficial de Messi en Argentina, una noche que promete ser eterna.