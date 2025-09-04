Estudiantes y Gimnasia empataron sin goles en el clásico de Reserva

Sin diferencias en el marcador y en el juego. Así podría resumirse rápidamente el clásico de Reserva donde Estudiantes y Gimnasia empataron 0 a 0 por la octava fecha de la divisional. Un encuentro que había generado una enorme expectativa en la región, pero que al momento de rodar la pelota en City Bell se fue apagando. Los equipos dirigidos por Jonathan Schunke y Fernando Zaniratto seguirán sus caminos en el Torneo Clausura Proyección con el objetivo de clasificar a los playoffs.

El desarrollo del juego estuvo por debajo del nivel esperado. El encuentro fue más friccionado y luchado que jugado, se llenó de interrupciones y faltas innecesarias.

En el primer tiempo, el Tripero estuvo mejor posicionado y fue el que manejó los hilos del encuentro. Tuvo algunos acercamientos claves pero no estuvo fino para finalizarla de la mejor manera.

El segundo tiempo comenzó con la misma tesitura, con mucha interrupción y varios amonestados de ambos lados. Lo más destacado fue un tiro libre de Nicolás Barros Schelotto que Rodrigo Borzone resolvió con una gran atajada. Con el correr de los minutos, el Pincha comenzó a tener más presencia en ataque.

El final del derbi platense se jugó bajo un clima caliente, donde hubo chances claras para ambos conjuntos. El ingresado Santino Primante erró un mano a mano ante la salida de Borzone y luego Santino Greco respondió con un cabezazo por arriba del travesaño.

Tras el empate en la fecha interzonal, el equipo de Schunke llegó a las 10 unidades . En tanto, el elenco de Zaniratto llegó a los 12 puntos.