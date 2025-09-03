Estudiantes dio vuelta la página y ya piensa en River y Flamengo

Estudiantes de La Plata empezó a transitar la preparación para lo que será el encuentro ante River Plate, con un ojo también en lo que será el arranque de la serie de cuartos de final con el Flamengo de Brasil en el mítico Maracaná. Luego de dos días libres, el martes por la tarde los jugadores se volvieron a ver las caras en el Country Club.

Tanto cuerpo técnico como futbolistas van dejando atrás lo que fue la dura derrota en Santiago del Estero contra Central Córdoba, donde más allá del resultado, el rendimiento dejó preocupado a todos los protagonistas, que saben que para los próximos desafíos deben levantar algunos puntos su rendimiento.

Lo positivo para el conjunto pincharrata es que tiene varios días para preparar el juego con el Millonario y más aún para viajar a Río de Janeiro para medirse con el Mengao. El choque contra los de Marcelo Gallardo será el sábado 13 a las 19.00 en Uno, recordando que este fin de semana no tendremos acción debido a la doble fecha de Eliminatorias.

Así las cosas, el Barba y su grupo de trabajo decidió darle un buen descanso a los jugadores y este martes en el Mariano Mangano se hicieron tareas en el gimnasio, para luego saltar al campo por pocos minutos, tampoco el clima ayudó, ya que por un tiempo importante de la tarde tuvimos lluvias y la idea es preservar tanto el físico de los jugadores, como también el césped.

Así las cosas, el plantel continuará con los entrenamientos este miércoles por la mañana, desde las 10.00 irá subiendo la intensidad, aunque el entrenador va a ir siguiendo de cerca la situación de Eric Meza y Fabricio Pérez. Ninguno de los trabajó a la par del grupo, en tanto que Joaquín Tobio Burgos todavía se sigue recuperando de su fractura por estrés en el coxis. Su último partido fue el pasado 1° de julio ante Aldosivi por la Copa Argentina, donde solo pudo disputar 38 minutos.

Guasone, esperando

Uno de los jugadores que sigue estando presente en el Country es el defensor Juan Cruz Guasone. El defensor central está entrenando a contraturno, en soledad, esperando que surja alguna propuesta para poder continuar su carrera en otra institución. El joven tuvo un paso a préstamo por el Salernitana de Italia, volvió al Pincha y tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero no es tenido en cuenta.