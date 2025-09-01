Gimnasia venció 1-0 a Atlético Tucumán y se prende en la pelea



Gimnasia y Esgrima La Plata logró una valiosa victoria este lunes al imponerse por 1-0 frente a Atlético Tucumán en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la 7ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.

Con este resultado, el conjunto platense alcanzó los 10 puntos y se metió en el sexto lugar de la Zona B, mientras que el “Decano” quedó octavo con 9 unidades.



El único tanto del encuentro llegó en el complemento, tras un centro desde la derecha de Jeremías Merlo que terminó con un desafortunado desvío en contra de Damián Martínez. El partido estuvo demorado más de 15 minutos a los 28 del segundo tiempo por un corte de energía eléctrica que afectó al estadio del “Lobo”.



Antes del gol, el local había comenzado mejor, aunque Atlético Tucumán emparejó el trámite con el correr de los minutos e incluso tuvo una chance clara en los pies de Nicolás Laméndola. A los 27 del primer tiempo, el visitante sufrió la expulsión de Leandro Díaz, tras una decisión del árbitro Pablo Dóvalo que condicionó al equipo de Lucas Pusineri.



En el tramo final, pese a la desventaja numérica, el “Decano” fue en busca del empate, pero se topó con una gran actuación del arquero Nelson Insfrán, que sostuvo el triunfo del equipo de Leonardo Madelón.

En la próxima jornada, Gimnasia será local ante Unión de Santa Fe, mientras que Atlético Tucumán visitará a Newell’s Old Boys en Rosario.





