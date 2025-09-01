Gimnasia quiere volver al triunfo ante su gente

"Cortar la racha adversa”. La frase con la que cerró la semana de entrenamientos en Abasto el entrenador tripero Alejandro Orfila. Luego de los derrotas al hilo, Gimnasia recibe en el Bosque a Atlético Tucumán desde las 17:00 horas. El Lobo buscará volver al triunfo ante su gente en un duelo clave por la permanencia. El árbitro del partido será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Fabricio Llobet.

Tal como adelantó este medio, Jan Hurtado debutará en el Torneo Clausura tras recuperarse de un desgarro grado 3. Con el regreso del delantero venezolano, Orfila también decidió modificar el sistema táctico: el equipo pasará nuevamente al 4-4-2, una disposición que ya le dio buenos resultados. De esta manera, Lucas Castro dejará el once inicial y ocupará un lugar en el banco.

Cabe recordar que Norberto Briasco arrastra una molestia muscular desde el duelo contra Lanús, disputado hace casi dos semanas y, si bien en los últimos días comenzó a intensificar los trabajos, aún no está al 100%. Por eso, el frente de ataque albiazul estará conformado por Hurtado y Marcelo Torres.

Por su parte, el Decano parece estar encontrando su mejor versión, luego de golear a Talleres por 3 a 0 en el José Fierro y de rescatar un empate ante Sarmiento en condición de visitante, consiguiendo así cuatro valiosos puntos que le permitieron alejarse de la lucha por el descenso. El elenco tucumano buscará la victoria para respaldar sus últimas actuaciones y seguir afianzándose en los puestos de playoffs de la Zona B.