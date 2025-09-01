El Pincha regresa mañana a los entrenamientos

Luego de la dura derrota ante Central Córdoba (SdE), el plantel de Estudiantes volverá al trabajo en la jornada de mañana. La derrota ante el Ferroviario en Santiago del Estero dejó consecuencias en la tabla y también en lo anímico. El León perdió el liderazgo en su zona del Torneo Clausura y quedó afuera de los puestos de clasificación a las copas en la tabla anual. Tras el encuentro, Eduardo Domínguez dio la cara en conferencia de prensa y dejó títulos fuertes.

“Hay veces que uno toma decisiones y son acertadas pero creo que hoy no fue uno de mis mejores días. Asumo mi responsabilidad y se lo dije a los jugadores”, sentenció el Barba.

Cabe recordar que tras la Fecha FIFA, el Pincha recibirá a River el sábado 13 a las 19 horas por la octava fecha del Clausura. El jueves 18 jugará el partido de ida de los cuartos de final de la Libertadores ante Flamengo en Brasil.