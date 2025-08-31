Domínguez: “Ellos eran muy rápidos”

Tras la derrota contra Central Córdoba, el técnico de Estudiantes señaló que deberá trabajar en la parte “anímica” para salir del golpe que significó el resultado.

“No estuvimos finos en la llegada que tuvimos. La diferencia estuvo en el área. Ellos llegaron con claridad tres o cuatro veces y no fallaron. Nosotros sí”.

El entrenador, además, se excusó de hablar del fututo de Thiago Palacios, quien ayer volvió a ser titular.

Con respecto a las razones por las cuales se dio el resultado, el director técnico expresó que “fue un equipo bastante cambiante y Central Córdoba es un equipo muy rápido, comentó el director técnico del Pincha, quien decidió darles varios días de descanso a los jugadores.

Dos días de descanso: el plantel volverá a entrenar el martes

Muy lejos de hacerle honor al símbolo de la estatua de Osvaldo Zubeldía que se deslegó a comienzos de este mismo mes por el aniversario del club, el cuerpo técnico de Estudiantes decidió darles dos días de descanso a los jugadores.

La delegación viajó en avión anoche hacia Buenos Aires y de allí a La Plata, y los futbolistas tendrán hoy domingo y mañana lunes para descansar y relajarse.

La vuelta a las prácticas fue prevista para el martes a la mañana en el Country de City Bell y el equipo volverá a jugar de manera oficial el sábado 13 de septiembre.

En un momento se especuló con la chance de jugar un partido amistoso el fin de semana que viene para que los jugadores no pierdan ritmo de competencia, pero Eduardo Domínguez piensa en darles descanso el próximo fin de semana que no habrá fechas, porque juega la Selección.