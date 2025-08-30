Gimnasia publicó un fuerte comunicado sobre la situación de Mammini

El cierre de esta edición el cuerpo médico de Gimnasia emitió un duro comunicado sobre la situación de Ivo Mammini, quien fue operado en Barcelona por una lesión en la rodilla izquierda y enfrentará ahora un nuevo proceso de rehabilitación para volver a ponerse punto. El joven de 22 años fue intervenido por el especialista Ramón Cugat, quien recuperó a Lionel Messi, entre otros. Tal como adelantó diario Hoy, el traspaso frustrado del delantero terminó en declaraciones cruzadas y un conflicto en aumento.

Mediante el comunicado, Gimnasia realizó una cronología de los hechos que atravesó el futbolista tripero y reconocieron que el 22 de julio durante un entrenamiento recibió un golpe en la rodilla anteriormente intervenida y que los primeras maniobras constataron que estaba “estable”. Al día siguiente explicaron que se le efectuó una resonancia que arrojó “la presencia de líquido intrarticular y signos compatibles con un posible compromiso parcial del injerto ligamentario y se decidió un tratamiento no quirúrgico”.

En el escrito también se dejó en claro que se le advirtió a Mammini al marcharse hacia Suecia que “existían riesgos al no completar el tratamiento y de la posibilidad que el cuadro se agravara con el paso del tiempo pudiendo el líquido debilitar el injerto”.

El Lobo ultima detalles para recibir al Decano

El plantel de Gimnasia se entrenó nuevamente en Estancia Chica donde Alejandro Orfila probó el equipo para recibir a Atlético Tucumán con el retorno de Jan Hurtado.

El delantero venía trabajando a la par de sus compañeros tras recuperarse del desgarro grado 3 que sufrió en la pretemporada. Por eso, el partido del lunes por la tarde en el Bosque será el debut del venezolano en el Torneo Clausura.

Hurtado hará dupla de ataque con Marcelo Torres, por lo que habrá, además, un cambio de esquema para volver al 4-4-2 que tanto le dio resultados a Orfila. El jugador que dejará su lugar en el equipo será Lucas Castro.

Pese a todo lo que se había hablado en la semana, la dupla de mediocampistas centrales seguirá conformada por Mateo Seoane y Nicolás Garayalde.

Luego de varias semanas con idas y vueltas, finalmente Junior Moreno dejará de ser jugador de Gimnasia mediante una rescisión contractual.