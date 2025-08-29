Malos resultados para los equipos de la región en el Promocional

El Promocional Amateur del fútbol argentino sumó un nuevo capítulo este miércoles y jueves, con la disputa de la cuarta jornada del campeonato, aunque es la tercera fecha para todos los equipos, ya que la segunda se tuvo que postergar por las complicaciones meteorológicas que se dieron la semana pasada.

Desgraciadamente no se dieron los mejores resultados para Everton y Estrella de Berisso. El primero en jugar fue el Decano, que el miércoles por la noche cayó en su visita a Lobos contra Provincial. Fue 1-0, en un juego muy parejo que se abrió a los 38 minutos del complemento con el tanto de Jairo Aquino.

Por otra parte, la Cebra cerró las acciones en la tarde del jueves al recibir a Fútbol Club Ezeiza y perdió por 2-1. Horacio Maccio y Juan Rodríguez marcaron para los que tienen como gran referente al influencer Santiago Maratea, supo defender esa camiseta, mientras que descontó Santiago García para los dirigidos técnicamente por Juan Bellini.

Finalmente, es clave repasar que el fin de semana los de Gustavo Bianco serán local en el Pachi Funes del puntero Juventud de Bernal, al tiempo que el cuadro berissense viajará a jugar con Defensores de Glew, también líder.

Es importante destacar que en la última categoría del fútbol argentino no puede haber futbolistas profesionales y el límite de edad es de 25 años.

Para algún desprevenido, es importante destacar que el campeonato está dividido en dos zonas y el ganador de cada una deberá dirimir todo en una final. El vencedor podrá ir a un desempate con el último de la anual en la Primera C. Estrella y Everton tienen una gran zanahoria por delante pero pretenden no descuidar su participación en la Liga Amateur Platense.

Por último, en el marco de la Liga, la quinta jornada se dará este sábado por la tarde con juegos muy interesantes, principalmente el que se dará entre Criba y Centro Fomento Los Hornos, todo desde las 15.00.