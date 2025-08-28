De la tragedia al milagro, se cumplen 20 años de un clásico que cambió la historia de La Plata

No es un día más para los memoriosos, nostálgicos o fervientes seguidores y fanáticos de los equipos de La Plata.

Un día como hoy, pero en 2005, hace 20 años atrás, Estudiantes de La Plata jugó su último partido oficial en su cancha original de madera en 1 y 57.

Aquella tarde, que resultó plomiza, con un cielo amenazante que acompañó un domingo de fútbol, el equipo que dirigía Jorge Burruchaga le ganaba 1 a 0 a Gimnasia con un gol de José Luis Calderón en el arco del colegio Industrial.

Para el Lobo atajaba Navarro Montoya y a pesar de ese resultado el equipo terminaría el año peleando el campeonato.

En el contexto de un club politizado como lo era Estudiantes por aquellos años, el expresidente Julio Alegra había impulsado la candidatura de Eduardo Abadie para que se postule en las elecciones internas del club que estaban programadas para los primeros días de septiembre de aquel año.

Había una atmósfera especial en el estadio. Las sospechas de que algo raro podía pasar sobrevolaba el ambiente.

Cuando faltaba media hora para que empiece el partido y las tribunas ya estaban rebalsadas de gente, Olga Yones, una socia de Estudiantes que había llegado desde Berisso, cayó al vacío luego de que se rompiera un tablón de la tribuna de 55, más cerca del viejo e histórico pino.

A diferencia de lo que ocurriría en la actualidad, el partido se jugó igual con la tribuna rota y una especie de cinta que delimitaba el sector peligroso.

Ganó Estudiantes y Yones logró salvar su vida de milagro en el Hospital San Martín.

Días después, en un gesto que despertó polémica y rechazo, el candidato del oficialismo, Eduardo Abadie, visitó a la socia en el hospital y le obsequió una camiseta del club. Pero muchos esperaban que la dirigencia hubiese tomado medidas de seguridad antes del partido y evitar que se organice un clásico con algunos cabos sueltos en la estructura del viejo estadio.

Allí, donde Estudiantes supo ganar una Copa Libertadores de local y encausar las campañas de otros logros internacionales y nacionales, un 28 de agosto de 2005, hace dos décadas, se registró el último registro de un partido oficial y la cancha se terminó clausurando por peligro de derrumbe tras la victoria en el clásico 1 a 0 con el gol de Calderón.