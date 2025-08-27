El Promocional Amateur pone cuarta
Hoy comienza una nueva jordana de la categoría.
Este miércoles comenzará una nueva jornada del Promocional Amateur, la última categoría del fútbol argentino, que no puede tener futbolistas profesionales y el límite de edad es de 25 años. Allí tenemos dos representantes, como son Everton y Estrella de Berisso.
El primero en jugar será el Decano, que desde las 19.00 estará visitando a Provincial Lobos con el arbitraje de Iván Mastroieni, en tanto la Cebra recibirá el jueves a Fútbol Club Ezeiza, a partir de las 15.00 en el Chiche Vicente con Joaquín Rodríguez impartiendo justicia.
Otros encuentros: Barrancas - Náutico; Juventud de Bernal - Deportivo Metalúrgico; Atlético Pilar - Defensores de Glew y Belgrano de Zárate - Social Atlético Televisión.
Para algún desprevenido, es importante destacar que el campeonato está dividido en dos zonas y el ganador de cada una deberá dirimir todo en una final. El vencedor podrá ir a un desempate con el último de la anual en la Primera C. Estrella y Everton tienen una gran zanahoria por delante, pero pretenden no descuidar su participación en la Liga Amateur Platense.