El Promocional Amateur pone cuarta

Este miércoles comenzará una nueva jornada del Promocional Amateur, la última categoría del fútbol argentino, que no puede tener futbolistas profesionales y el límite de edad es de 25 años. Allí tenemos dos representantes, como son Everton y Estrella de Berisso.

El primero en jugar será el Decano, que desde las 19.00 estará visitando a Provincial Lobos con el arbitraje de Iván Mastroieni, en tanto la Cebra recibirá el jueves a Fútbol Club Ezeiza, a partir de las 15.00 en el Chiche Vicente con Joaquín Rodríguez impartiendo justicia.

Otros encuentros: Barrancas - Náutico; Juventud de Bernal - Deportivo Metalúrgico; Atlético Pilar - Defensores de Glew y Belgrano de Zárate - Social Atlético Televisión.

Para algún desprevenido, es importante destacar que el campeonato está dividido en dos zonas y el ganador de cada una deberá dirimir todo en una final. El vencedor podrá ir a un desempate con el último de la anual en la Primera C. Estrella y Everton tienen una gran zanahoria por delante, pero pretenden no descuidar su participación en la Liga Amateur Platense.