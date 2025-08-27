San Carlos, a días de una final en la B Metro

El primer equipo de Villa San Carlos va atravesando una semana larga de preparación rumbo a lo que será el encuentro del próximo sábado frente a Midland, un duelo con mucho en juego para los dirigidos por Pablo Miranda, ya que el Ferrocarril es puntero de este Clausura de la Primera B Metropolitana y viene de sufrir un traspié en el campeonato.

La historia entre el Celeste y el líder del certamen se dará desde las 15.30, en el estadio Gennacio Sálice de Berisso, que promete tener un gran marco para acompañar a los del Pájaro, que necesitan volver al triunfo y qué mejor que poder hacerlo ante un rival de tanto peso en la divisional, que fue campeón del Apertura.

Vale mencionar que en la última jornada el Villero logró romper una racha de dos derrotas consecutivas al igualar sin goles contra Excursionistas en el Bajo Belgrano. Igualmente, son tres sin ganar para San Carlos, ya que perdió anteriormente con Brown de Adrogué y el “clásico” con Acassuso.

Todos los cañones están apuntados a poder dar el golpe ante su gente frente al puntero, ya que un triunfo le podría permitir al Celeste alcanzar la línea de Midland, esperando que Deportivo Armenio y Brown pierdan puntos en sus compromisos ante Argentino de Quilmes y Sacachispas, respectivamente.

Pensando en el equipo todavía restan varios días de preparación, pero el entrenador y sus colaboradores vienen pergeñando un 11 con los regresos del capitán Alejo Lloyaiy y de uno de los referentes como es Alejandro Lugones.

Así las cosas, un 11 podría tener a Tomás Akimenco; Mauro Garraza, Alejo Lloyaiy, Franco Ojeda, Nicolás Benavidez; Juan Ignacio Silva, Ángel Acosta; Alejandro Lugones, Francisco Cairo, Matías Samaniego y Emanuel Zagert.

Los ensayos van a continuar en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio y Miranda dispondrá de algunos ensayos tácticos para poder estudiar las virtudes y los defectos de un gran rival, que igualmente cuenta con un gran poderío como local debido al terreno de juego, un sintético que luce en condiciones lamentables.