Mammini no superó la revisión médica en el AIK y podría volver al Lobo

Tal como había adelantado diario Hoy, Ivo Mammini estaba a un paso de convertirse en nuevo refuerzo del AIK Solna, club que milita en la Primera división del fútbol sueco. Pero durante la revisión médica se le detectó una presunta anomalía en la rodilla que el delantero había sido operado.

Tras la frustración inesperada, el jugador de 22 años junto con su representación viajaron a España para realizar una interconsulta médica con un especialista de renombre mundial: el médico de Barcelona trató a Lionel Messi. Según pudo averiguar este medio, el objetivo es llegar a un diagnóstico certero que permita aportar claridad de cara al futuro.

Los médicos del Lobo -de los mejores del país en materia deportiva- aclararon que en las evaluaciones realizadas al atacante no se detectaron anomalías y pusieron a disposición los estudios clínicos realizados antes y después de la cirugía. Cabe recordar que Mammini sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en marzo del 2024.

En paralelo, la comisión directiva encabezada por Mariano Cowen “le prende velas” al joven futbolista para que la operación se concrete. Si Mammini vuelve a Gimnasia, la dirigencia tendrá un gran dolor de cabeza: no contará con el dinero para pagar sueldos, regresará un jugador cuyo contrato vence en diciembre y al cual se le deben más de dos meses.

Más allá de haber sido titular en la primera fecha del Clausura frente a Instituto, el delantero no es prioridad para Orfila. El técnico uruguayo tiene otras alternativas en el puesto: Jan Hurtado, Marcelo Torres, Norberto Briasco y Sebastián Lomónaco.