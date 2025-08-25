Gimnasia celebró el Día de las Infancias en el Bosque

En la jornada de ayer se llevó a cabo la celebración del Día de las Infancias en el Bosque, organizada por las filiales, agrupaciones y subcomisiones con el respaldo del club.

La actividad comenzó pasado el mediodía en los jardines del Estadio Juan Carmelo Zerillo con actividades divertidas que incluyeron inflables, visita a los vestuarios y también la posibilidad de conocer la cancha desde adentro y sentarse en los bancos de suplentes. Además, los pequeñas y pequeños accedieron a la zona detrás de la tribuna de 60 pintar sus propias obras de arte junto a un montón de juegos.

Los triperitos y triperitas pudieron disfrutar de un domingo soleado, con temperatura agradable e ideal para espectaculares shows. El cierre contó con una rica merienda.

Cabe recordar que hace pocos días y a partir de una propuesta presentada por la Subcomisión de Vitalicios, la Comisión Directiva encabezada por Mariano Cowen estableció el 12 de julio –fecha en que nació el Dr. René G. Favaloro– como el “Día del Socio Vitalicio”.

Según explicaron desde el club, cada año en esa misma fecha, los gimnasistas podrán honrar la trayectoria y el inquebrantable compromiso que cada socio vitalicio demostró con a lo largo de los años.