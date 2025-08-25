Cambaceres perdió ante Berazategui y se hunde en la tabla

Otro duro golpe para el hincha de Cambaceres. Una derrota que suma otro eslabón más a una campaña muy irregular. Por la fecha 23 del Torneo de la Primera C, el Rojo cayó por 1 a 0 ante Berazategui en el “12 de Octubre” y acrecienta su mal presente en el torneo. El elenco comandado por Agustín Costantini mereció más ante uno de los mejores equipos de la categoría, pero no logró plasmarlo en el marcador. El próximo sábado el conjunto de Ensenada visitará a Atlético Lugano y como ya es costumbre las acciones se podrán seguir por el canal de Youtube de Revista Tribuna Roja.

El elenco de Costantini hizo una buena primera media hora, con solidez en defensa y alternativas interesantes en el manejo y el traslado de la pelota. Logró ser punzante y agresivo pero no estuvo fino en la definición. Pero Cambaceres no logró romper el cero y en un fútbol donde hoy muchos partidos se definen por “detalles”, lo terminó pagando con la derrota.

Porque la visita, en su segunda llegada en toda la tarde, hizo un par de movimientos certeros y Matías Ruíz cabeceó dentro del área ante el quedo de Collazo. El 1 a 0 fue demasiado premio para lo que había realizado el equipo visitante.

No hubo reacción del Rojo en el complemento y ya el arco rival le quedó cada vez más lejos. Berazategui apeló a su oficio para manejar estratégicamente el juego y Cambaceres lució impreciso y sin ideas en el momento de generar juego. Y entonces el golero visitante tuvo muy poco trabajo hasta el pitazo final.