Di María fue el Canalla de Newell’s

Angel Di María escribió este sábado otro capítulo para su nutrida y gloriosa biografía: un tiro libre al ángulo con la misma zurda endiablada que marcó el gol en la final del mundo le permitió a Central quedarse con el clásico de Rosario y desatar un festejo pletórico en el gigante de Arroyito ante casi cuarenta mil personas.

Di María rompe récords de emociones y pagó y justificó con holgura su regreso al club con avanzada edad.

En el marco de un partido cerrado, como suelen salir todos los clásicos, Newell’s jugó ordenado y de a ratos al contragolpe.

Central mereció un poquito más en el balance del primer tiempo y definitivamente mucho más en el segundo. Sin embargo, a pesar de los intentos de Campaz y Malcorra, y con un Di María errático en las jugadas que no llegaba a desbordar, un tiro libre desde muy lejos le permitió al equipo local sacar a relucir la jerarquía de su ídolo para quedarse con el partido.

Otra victoria más para Rosario Central sobre Newell’s y otro capítulo dorado en la historia profesional de uno de los cinco delanteros más importantes de la historia del fútbol argentino.

Juega Boca

Con tres partidos, ya que el encuentro entre Independiente y Platense fue suspendido, seguirá hoy la sexta fecha del Torneo Clausura.

A las 14 en Santa Fe, Huracán visitará a Unión, mientras que a las 16.15 en La Paternal, Argentinos Juniors recibirá a Racing.

En tanto el plato fuerte llegará a las 18.15 en la Bombonera, cuando Boca reciba a Banfield.