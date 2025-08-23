El vuelo de la ilusión de Gimnasia, que hoy busca volver a sonreír en San Juan

Luego del traspié sufrido ante Lanús, Gimnasia quiere recuperarse en su visita a San Martín de San Juan. En la continuidad de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025, el “Santo” y el “Lobo” protagonizarán un duelo clave por la permanencia. Ante la ausencia de Briasco por lesión, Orfila analiza sumar un volante ofensivo en el 11 titular, que contará con el regreso de Silva Torrejón. El partido comenzará a las 20 horas y será arbitrado por Fernando Espinoza.

Tal como adelantó este medio, el exdelantero de Boca sufrió un pequeño desgarro y no podrá estar frente a San Martín. El técnico uruguayo podría sustituirlo con un atacante natural como Sebastián Lomónaco, pero no descarta incluir un quinto volante : las alternativas serían Bautista Merlini y Juan José Pérez. Luego de dos partidos ausente por lesión, Pedro Silva Torrejón volverá al lateral izquierdo en lugar de Juan Villalba.

Por su parte, Facundo Di Biasi y Leandro Mamut ocuparán los lugares de Juan Yangali y el colombiano Piedrahita en la lista de convocados. Otro de los retornos será el de Alan Sosa en reemplazo del uruguayo Enzo Martínez.

El plantel albiazul llegó cerca de la medianoche a San Juan, tras viajar en avión a Mendoza y desde allí recorrer 170 kilómetros en micro.