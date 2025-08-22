Villa San Carlos va por la recuperación en el Bajo Belgrano

Este viernes es el puntapié inicial para un fin de semana plagado de fútbol ascenso, con la responsabilidad primero para el primer equipo de Villa San Carlos de jugar, el sábado tendremos Liga Amateur Platense -en caso de que las condiciones del tiempo lo permitan-, mientras que el domingo será el turno para Defensores de Cambaceres.

Primero lo primero, empezando el repaso este viernes a las 20.30 estará jugando el equipo comandado técnicamente por Pablo Miranda, enfrentando en el Bajo Belgrano a Excursionistas, una cancha compleja ya que es de sintético y está bastante golpeada por su gran uso.

Los del Pájaro van a buscar reponerse luego de dos caídas de manera consecutiva -ante Brown de Adrogué y Acassuso-, contando con los regresos de Alejo Lloyaiy, Matías Samaniego y Emanuel Zagert. Estos tres jugadores son determinantes para el director técnico que buscará planificar un partido serio frente al Verde para poder volver a sumar en el Clausura de la Primera B Metropolitana. Marcos Recalde será el juez y este duelo es el marco de la décima jornada del campeonato.

Por otra parte, en caso de que las condiciones meteorológicas lo permitan, se estará disputando la cuarta jornada del Clausura de la Divisional A. Las canchas quedaron golpeadas con las lluvias del martes, y en caso de que vuelva a llover este viernes, las autoridades tomarían la decisión de suspender las acciones.

Finalmente, el domingo a las 15.30 será el turno para Cambaceres, que estará jugando un partido importante en el estadio 12 de Octubre frente a Berazategui. Los de Agustín Costantini entraron en una irregularidad en la Primera C, a seis del ingreso al Reducido, por lo que debe ganar o ganar en este tramo final del certamen. Será el primer partido bajo la conducción de Pablo Díaz como flamante mandatario de la institución.