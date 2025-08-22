¡Cuatro equipos argentinos entre los mejores ocho del continente!

Cuatro equipos argentinos se metieron entre los ocho mejores de la Copa Libertadores de América. Estudiantes, Racing, Vélez y River, que en la noche del jueves venció con sufrimiento en los penales a Libertad por 3-1, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos, jugando con un hombre menos durante casi todo el complemento.

La apertura del marcador llegó a los 28 minutos de la primera parte, con un pase tres dedos brillante de Marcos Acuña para Facundo Colidio, que logró disparar y dar la pelota en el travesaño, allí Sebastián Driussi fue a pescar el rebote y con un testazo poner al local en ventaja.

No obstante, faltando muy poco para ir al entretiempo, un tiro de esquina al primer palo encontró la cabeza de Robert Rojas, que atacó muy bien la zona y colocó a la visita en partido.

En el complemento River arrancó de la peor manera: Giuliano Galoppo fue mal al suelo, se llevó la pierna de un rival, y al estar amonestado, el peligroso Andrés Matonte no tuvo más remedio que expulsarlo por doble amarilla.

Allí, Marcelo Gallardo dispuso la salida de Juan Fernando Quintero, que era de lo mejor en cancha junto a Nacho Fernández, aunque lo más sorpresivo fue el ingreso de Miguel Borja por Driussi, siendo que el colombiano no está atravesando su mejor versión en esta temporada.

De forma muy llamativa con el correr de los minutos el Millonario se fue desconfigurando, mostrando gran cantidad de problemas en defensa y también con la generación de fútbol. Libertad dio cuenta tarde que lo podía ganar y le generó dificultades al dueño de casa que logró descansar en la humanidad de Franco Armani.

Desde el punto penal, River se hizo fuerte y los de Paraguay mostraron tibieza. Pese a sufrirlo, Nacho Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta marcaron para el triunfo de los del Muñeco, aprovechando que la visita marró dos de sus tiros. En cuartos se le vendrá Palmeiras, abriendo la serie en Núñez y definiendo en Brasil.

Otros resultados: Palmeiras 0-0 Universitario.

En tanto, por Sudamericana fue eliminación de Godoy Cruz al perder por Mineiro por 1-0 -global de 3-1 en favor del Galo-, al tiempo que Lanús eliminó a Central Córdoba por penales, fue 4-2, tras empatar la serie 1-1 en los 180 minutos.

Cuartos de final

San Pablo - Liga de Quito

River - Palmeiras

Vélez - Racing

Estudiantes - Flamengo